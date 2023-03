Parigi 2024, federazioni ucraine: “Comportamento oltraggioso del Cio. No ad atleti russi e bielorussi”

Continuano le prese di posizione in merito alla possibile partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Quella ucraina di certo non è una posizione nuova, ma i presidenti delle varie federazioni sportive del Paese hanno definito “oltraggioso” il comportamento del Cio, che ha deciso di esplorare una strada che possa consentire a tali atleti di prender parte ai Giochi francesi. L’appello congiunto dei presidenti delle federazioni ucraine degli sport olimpici rivolto al Cio è infatti quello di continuare a bandire gli atleti dei due Paesi “fino alla fine dell’aggressione armata in Ucraina”.

“Manteniamo il nostro fronte e facciamo di tutto per impedire agli atleti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia di partecipare a competizioni internazionali in qualsiasi posizione, anche quella di neutrale”, ha affermato Vadym Guttsait, ministro dello Sport ucraino e presidente del Comitato olimpico nazionale.