Tirreno-Adriatico 2023, variazione per la quinta tappa: anticipato l’arrivo

La pioggia ed il forte vento non fanno dormire sonni tranquilli alla RCS Sport che, proprio per le condizioni climatiche avverse, ha deciso di accorciare il percorso della quinta tappa della Tirreno-Adriatico. La classica del ciclismo italiano vede al momento in testa Lennard Kämna, che precede di 6″ Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e di 8″ Joao Almeida (UAE Team Emirates). Un finale tutto da scrivere dunque, ma che dovrà fare i conti con le condizioni metereologiche, al momento molto avverse.

Il cattivo tempo, infatti, ha causato l’anticipo dell’arrivo della quinta tappa in programma venerdì 10 marzo. La nuova lunghezza della tappa sarà 165,6 km mentre il traguardo si troverà a Fonte Landina (dove era previsto il parcheggio dei bus). Nello specifico il percorso verrà ridotto di circa 2 km e tornerà all’arrivo nella zona di Sassotetto, percorso che era già stato affrontato dalla Tirreno-Adriatico nel recente passato.