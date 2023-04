Parigi 2024, Cito: “Dobbiamo sapere se i russi saranno ammessi o no, altrimenti sarà caos”

Angelo Cito, presidente delle Federazione Italiana del Taekwondo, ha parlato al telefono con l’ANSA e ha commentato la recente riapertura del CIO agli atleti russi e bielorussi, in forma neutrale e individuale, per gli eventi internazionali. Si tratta di una decisione che rimanda la scelta su Parigi 2024 e che è stata accolta con critiche da Mosca e Kiev, provocando nuovi problemi come l’annullamento di tre tappe della Coppa del Mondo di scherma.

“Si deve sapere se i russi possono essere ammessi a Parigi, altrimenti si rischia di rovinare la qualificazione anche degli altri atleti, si rischia un caos totale – ha rimarcato Cito –. Spero che la partecipazione di russi e bielorussi agli eventi internazionali sia sintomo una decisione ufficiale di apertura, anche per quel che concerne i Giochi. Molti di questi eventi internazionali sono propedeutici per Parigi e potrebbe succedere che, durante le gare di qualificazione, i russi eliminino altri atleti, rischiando poi a loro volta di non essere ammessi e falsando i risultati. Per questo bisogna decidere presto: ma ci sono troppi attori tra CIO, governi, comitati olimpici, federazioni internazionali. E quando si è in tanti a parlare si complica tutto”.