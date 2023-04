Gabriele Gravina nominato vicepresidente della Uefa: “Segnale di fiducia importante”

“Ringrazio Ceferin e i colleghi della Uefa per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale che per la Federazione”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo aver ricevuto la nomina da vicepresidente della Uefa. Membro del Comitato Esecutivo del massimo organismo calcistico europeo dall’aprile 2021, quando aveva ricevuto 53 preferenze su 55 risultando il più votato nella storia della confederazione, il presidente della Figc è stato nominato oggi vicepresidente insieme alla dirigente gallese Laura McAllister. “In questi ultimi anni, sia in Comitato Esecutivo che nelle Commissioni – sottolinea Gravina -, abbiamo lavorato incessantemente, con grande serietà e spirito di collaborazione per lo sviluppo del calcio europeo, facendo squadra e affrontando temi di estrema complessità. Continueremo a farlo con la stessa passione e la stessa abnegazione per affrontare le grandi sfide che attendono il calcio continentale”. Gravina e McAllister prendono il posto del portoghese Fernando Gomes e dell’ungherese Sandor Csanyi.