Coppa Italia Primavera 2022/2023, la Roma vola in finale: Inter battuta 1-0

La Roma primavera di Federico Guidi batte l’Inter di Cristian Chivu 1-0 e si qualifica per la finale di Coppa Italia Primavera in programma mercoledì 26 aprile. Al Tre Fontane, sotto gli occhi di Josè Mourinho e Ryan Friedkin, basta un gol di Keramitsis ai giallorossi per raggiungere l’ultimo atto della competizione giovanile. La prima occasione è della Roma. Al 23′ Cherubini sguscia sulla sinistra e serve un cross al bacio per la testa di Missori che da pochi passi però non trova la porta. L’Inter risponde con le sue individualità. Al 26′ Iliev tenta un tiro a giro dal vertice dell’area, ma Baldi in tuffo si supera e nega il gol ai nerazzurri. Al 43′ la Roma sfiora nuovamente l’1-0: Pisilli con un velo favorisce il tiro di Pagano, che calcia alto da posizione favorevole.

La Roma sembra tenere il campo con più esperienza, in virtù anche dei tanti calciatori con minutaggio in Serie A. Volpato e Tahirovic sono ormai stabilmente in prima squadra, mentre Faticanti, Missori e Majchrzak (in campo nel finale) hanno già esordito con i grandi. Eppure allo scoccare dell’ora del gioco anche l’Inter prende coraggio. Al 61′ Kamate sfiora l’incrocio dei pali dalla distanza, mentre al 75′ serve un intervento prodigioco di Baldi per negare l’1-0 ad Owusu. Nel finale Guidi si gioca la carta Oliveras ed è la mossa giusta. All’81’ l’esterno spagnolo crossa in area, Keramitsis in proiezione offensiva va di testa e firma il gol che vale la qualificazione. Nel recupero, nonostante l’assedio dei ragazzi di Chivu, la Roma avrebbe anche l’opportunità per il 2-0, ma Cassano a tu per tu con Botis si fa ipnotizzare dal portiere. La seconda finalista sarà una tra Fiorentina e Genoa, in campo domani. La Roma cerca il sesto successo nella storia della Coppa Italia Primavera.