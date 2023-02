Parigi 2024, CIO: “In corso dialoghi sulla neutralità degli atleti russi e bielorussi”

Il CIO prende atto della dichiarazione congiunta sottoscritta da 35 Paesi e porterà avanti il dialogo sulla possibilità che gli atleti di Russia e Bielorussia prendano parte ai Giochi di Parigi 2024 come neutrali. “Nel dicembre dello scorso anno, i leader di tutte le parti interessate del movimento olimpico hanno affrontato queste preoccupazioni sui diritti umani e stabilito i principi generali di tale neutralità – affermano da Losanna -. Da allora, sono in corso consultazioni dettagliate con le parti interessate al fine di definire questi principi in modo più dettagliato. In questo contesto, le domande costruttive espresse nella dichiarazione saranno prese in debita considerazione”.

Il Cio sottolinea che il via libera a russi e bielorussi come neutrali, e quindi senza rappresentare “in alcun modo il loro Stato o qualsiasi altra organizzazione nel loro Paese”, avverrebbe sulla base di controlli individuali, assicurandosi il rispetto della carta olimpica: in altre parole chi ha sostenuto attivamente la guerra in Ucraina non avrebbe i requisiti per partecipare ai Giochi di Parigi.