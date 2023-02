Coppa Italia Serie C, la finale avrà il var: si parte all’Allianz Stadium

Il Var approda anche nella finale di Coppa Italia di Serie C, che per la prima volta sarà accompagnata dalla tecnologia. Lo ha annunciato il presidente di Lega Pro Matteo Marani al Consiglio Direttivo di Lega Pro. “La Coppa Italia di Serie C è un torneo che ha un grande prestigio, un fascino storico e permette di accedere direttamente al primo turno della fase playoff nazionale del campionato. La tecnologia sarà di grande supporto ai nostri arbitri per assegnare questo importante trofeo. Ringraziamo il presidente della FIGC Gabriele Gravina, l’AIA e la CAN per il loro appoggio e la condivisione di questa iniziativa, che vede la Lega Pro sempre più rivolta al futuro”, spiega. La partita di andata tra Juventus NG e Vicenza si giocherà, il 2 marzo alle 20:30, nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium” di Torino.

Il primo Consiglio Direttivo a seguito dell’insediamento, avvenuto lo scorso 9 febbraio è stato composto dal presidente Matteo Marani, dal vice presidente vicario Gianfranco Zola, dal vice presidente Giovanni Spezzaferri e dai consiglieri Alessandra Bianchi, Carmelo Salerno, Antonio Magrì, Patrizia Testa e Andrea Langella. La Lega Pro fa sapere che nel Consiglio Direttivo c’è stata ampia condivisione rispetto agli obiettivi strategici futuri, a partire dal tema della sostenibilità economico-finanziaria. In particolare, il presidente Marani si è soffermato sulla questione dei diritti audiovisivi stagione 2023/24 e produzione. Sono inoltre stati costituiti i tavoli permanenti di lavoro che vedranno la partecipazione dei rappresentanti dei club. Gli argomenti saranno: calcio giovanile, marketing e commerciale, amministrazione e finanza, competizioni e riforme, comunicazione sociale e territorio, infrastrutture e enti locali. “Sono molto soddisfatto del nostro gruppo, i club sono uniti e condividono pienamente il processo di consolidamento e di sostenibilità che stiamo creando. “Facciamo rete” insieme perché devono essere i club alla guida di questa esperienza. I tavoli permanenti saranno qualcosa di pratico e non di teorico. All’interno dei club ci sono persone che possono dare un contributo importante”, dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.