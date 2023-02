Juventus, Legrottaglie: “Sui risultati Allegri non si può criticare, senza il -15 sarebbe a 47 punti”

La Juventus di Massimiliano Allegri e lo stesso tecnico bianconero continuano ad essere al centro dei discorsi sul bel gioco o meno, in particolare dopo la discussione avuta ai microfoni di Sky Sport la scorsa settimana. Sulle pagine del Corriere dello Sport dice la sua anche un ex come Nicola Legrottaglie, che si schiera dalla parte del mister: “Sul piano dei risultati non vedo come si possa criticare. Senza il -15, i bianconeri avrebbero 47 punti e sarebbero al passo delle altre grandi che inseguono. Il gioco magari non piace a tanti, ma bisogna accettarlo. Molti vorrebbero una Juve più dominante e propositiva ma non credo che Allegri voglia fare un brutto calcio; semplicemente in questo momento non ci sta riuscendo. Campioni ce ne sono diversi; può essere che il mix pensato in estate non abbia al momento trovato l’alchimia giusta”.