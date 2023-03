Parigi 2024, Cio: “Ancora nessuna decisione presa su atleti russi e bielorussi”

Il Comitato Olimpico Internazionale ha parlato delle condizioni che potrebbero permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali. “Nessuna decisione è stata ancora presa, l’esplorazione sta avvenendo attraverso consultazioni con tutte le Federazioni internazionali che sono l’unica autorita’ per le competizioni internazionali”. L’apertura alle competizioni internazionali agli atleti russi e bielorussi in forma neutrale è finalizzata alle qualificazioni in vista dei Giochi olimpici di Parigi 2024.