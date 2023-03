Caso Negreira, Javier Tebas: “E’ il peggior momento del calcio spagnolo”

“La posizione del presidente del Barcellona non è delle più opportune. Non ricordo un momento di tale crisi reputazionale per il nostro calcio, non solo per il Barcellona. Bisogna andare fino in fondo e se ci sono dei colpevoli chiarire la situazione”. Parola di Javier Tebas, presidente della Liga, in merito al caso Negreira che sta scuotendo la Liga. Uno scandalo che rappresenta “il peggior momento del calcio spagnolo – dice in un’intervista a Vamos – Ci sono alcuni compensi riconosciuti dal Barcellona al vicepresidente della commissione arbitrale. È qualcosa di anormale, ne va della reputazione del nostro calcio. Mi vergogno. Non abbiamo spiegazioni dal Barcellona. Dicono che l’hanno fatto tutti ma l’attacco o il vittimismo non sono appropriati in questa situazione. Se dicono che la situazione è chiara, la chiariranno a tutti noi”, spiega.

Anche l’uso del Var preoccupa Tebas: “Dobbiamo dare un’occhiata a cosa sta succedendo dopo quello che stiamo vedendo in questa stagione. Servono criteri unici, c’è disagio da parte di tutte le squadre e degli allenatori e non dovrebbe essere così, occorre trovare delle soluzioni”. Parole al miele per Kylian Mbappè, che torna ad essere accostato al Real Madrid dopo il rinnovo col Psg della scorsa stagione: “Mi piacerebbe vederlo in Liga”. E sui parigini: “Tutti i sotterfugi economici per avere certi giocatori non li hanno aiutati a vincere, il calcio non è solo una questione di soldi e per un altro anno non ci sarà il Psg campione d’Europa, speriamo vinca il Real”, aggiunge il numero uno della Liga che poi ne ha anche per la Premier: “Hanno delle perdite tanto che il governo inglese vuole intervenire. Non abbiamo un complesso di inferiorità nei loro confronti, siamo competitivi nonostante il loro doping finanziario. Se guardiamo la loro stagione nelle coppe, non sono anni luce lontani da noi”.