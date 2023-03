Milan-Salernitana, Giroud ammonito: era diffidato, salterà l’Udinese. Rientra col Napoli

Olivier Giroud salterà la partita contro l’Udinese per squalifica. L’attaccante francese – presente nell’elenco dei diffidati – ha ricevuto un’ammonizione al 59′ e dovrà quindi saltare l’ultimo appuntamento prima della sosta. Si scaldano quindi Ibrahimovic e Origi per il match di Udine. Giroud rientrerà per la sfida contro il Napoli dopo la pausa nazionali. Gli altri diffidati del Milan sono Calabria, Kjaer e Rebic.