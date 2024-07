Parigi 2024, calendario Italia volley femminile: programma e orari di tutte le partite

Il calendario completo dell’Italia di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le partite delle azzurre. Sta per terminare l’attesa per la rassegna a cinque cerchi, in cui il Bel Paese proverà a togliersi grandi soddisfazioni e stabilire nuovi record. Punta sicuramente a fare un bel percorso Danesi e compagne, che con l’arrivo in panchina della leggenda Julio Velasco sembra aver ritrovato l’intesa di gruppo dei giorni migliori. Le azzurre hanno le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante e scrivere una nuova pagina di storia dei Giochi Olimpici, dove l’Italvolley femminile non è mai riuscita a salire sul podio.

OLIMPIADI IN TV – Sarà possibile seguire il beach volley e tutti gli altri sport in chiaro sui canali Rai e Rai Sport, oppure in streaming su Discovery+, che metterà a disposizione degli abbonati una vasta scelta con 10 canali live per tutto l’arco della manifestazione a cinque cerchi. Di seguito, il programma completo dell’Italia di volley maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, aggiornato in tempo reale.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA DI VOLLEY MASCHILE

PARIGI 2024, CALENDARIO COMPLETO VOLLEY: DATE, ORARI E TV

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO SPORT PER SPORT

PARIGI 2024: CALENDARIO ITALIA VOLLEY FEMMINILE

DOMENICA 28 LUGLIO

9.00 Italia-Repubblica Dominicana (Girone C)

GIOVEDI’ 1 AGOSTO

17.00 Italia-Olanda (Girone C)

DOMENICA 4 AGOSTO

9.00 Italia-Turchia (Girone C)