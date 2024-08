Parigi 2024, basket: prosegue il sogno della Francia, superata anche la Germania 73-69 ed è finale

Continua il sogno della Francia nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale transalpina ha infatti superato a sorpresa in semifinale la Germania 73-69, guadagnandosi così una medaglia sicura. Il cammino della selezione guidata da coach Vincent Collet non era iniziato nel migliore dei modi, con una fase a gironi con più bassi che alti e il secondo posto nel gruppo B, proprio alle spalle dei teutonici. Ai quarti però è arrivata l’impresa contro la corazzata Canada, e oggi la Francia anche contro i campioni mondiali in carica. L’ultima sconfitta della Germania in competizioni Fiba risaliva al 16 settembre 2022, nella semifinale di Eurobasket persa 96-91 contro la Spagna. Così Wagner e compagni dovranno accontentarsi della finale per il bronzo, probabilmente contro la Serbia, nel remake della finale mondiale dell’anno scorso. Appare infatti improbabile che la nazionale balcanica possa infastidire questa sera Team Usa.

TABELLONE SEMIFINALI

IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024

RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

REGOLAMENTO

IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

LA CRONACA DEL MATCH – Inizio sprint della Germania, con Wagner che si mette subito al lavoro e trova un paio di canestri che danno subito la doppia cifra di vantaggio alla nazionale campione del mondo in carica. Dopo il timeout obbligatorio per coach Collet, i padroni di casa riescono a reagire e si riportano a contatto grazie a due entrate di Cordinier. In chiusura di prima frazione però la Germania riesce a tornare avanti, e mette un cuscinetto di 7 punti di vantaggio, chiudendo il primo parziale sul 25-18. In apertura di seconda frazione una tripla dall’angolo di Weiler-Babb manda nuovamente in doppia cifra di vantaggio la squadra di Herbert, ma per la Francia si mette al lavoro Wembanyama: il fuoriclasse transalpino trova un paio di soluzioni da sotto, compresa una schiacciata in faccia a Theis, che riportano lì la Francia. Il risultato all’intervallo torna in perfetto equilibrio: 33-33.

Nella ripresa prosegue l’equilibrio, con Yabusele che prende per mano la Francia, mentre dall’altra parte rispondono Schroeder e Voigtmann. Batum suona la carica per i transalpini con una stoppata clamorosa in contropiede su Schroeder, poi piazza il canestro e fallo che porta avanti la sua nazionale: Fournier a sua volta risponde presente e piazza la bomba del +6 per chiudere il terzo quarto (56-50), il massimo vantaggio fino a quel momento. Il prezioso contributo di Ntilikina dalla panchina e l’energia di Lessort, fanno volare la Francia, che con la prima tripla di Wembanyama si guadagna la doppia cifra di vantaggio. Nel finale Bonga infila una tripla importante per la Germania, poi torna a battere un colpo anche Wagner (che non segnava dal primo quarto) e riporta i suoi a -2: Cordinier però è freddo dalla lunetta e sigilla la vittoria francese.