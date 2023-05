Parigi 2024, Bach: “Ritorno degli atleti russi? Complesso, ma dimostrato che si può fare”

Il presidente del Comitato Internazionale Olimpico Thomas Bach, in occasione dell’Assemblea generale ASOIF di Losanna, ha dichiarato che il mondo sportivo sarebbe stato minacciato da alcuni governi, nel tentativo di dividere il movimento sportivo globale. Bach si è poi espresso apertamente sulla situazione degli atleti russi e bielorussi, chiedendone l’ammissione come neutrali: “Vorrei ringraziare il Consiglio ASOIF per la sua dichiarazione molto chiara, sottolineando la necessità di separare lo sport dalla politica. Tutti sanno che problemi politici così complessi non possono avere una soluzione facile, solo i populisti pretendono di avere soluzioni facili per risolvere i problemi più complessi del mondo. Questa situazione complessa presenta diverse sfide, ma molti di voi hanno dimostrato che si può fare”.

Il presidente ha continuato, dicendo: “Molte federazioni internazionali hanno organizzato eventi sportivi e persino campionati del mondo, applicando le raccomandazioni e riuscendoci molto bene, mentre sullo sfondo alcuni ‘oppositori‘ vogliono far credere che la cosa non può funzionare. Ci siamo stati dal primo momento siamo e ci saremo sempre, insieme, perché si tratta dell’unità del nostro movimento olimpico“.