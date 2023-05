Canoa, 14 azzurri impegnati ad Augsburg nella Coppa del Mondo slalom

Gli specialisti della canoa slalom scaldano i motori per l’inizio della Coppa del Mondo che prenderà il via, da domani fino a domenica, ad Augsburg. Il circus dell’acqua mossa farà poi tappa a Praga (8-6 giugno), Ljubljana Tacen (15-18 giugno), La Seu d’Urgell (31 agosto-3 settembre) per concludersi a Parigi, nel campo gara che ospiterà i Giochi del 2024 a Vaires sur Marne (5-8 ottobre). A scandire il calendario i due principali appuntamenti di qualificazione a cinque cerchi: i Giochi Europei di Cracovia (29 giugno-2 luglio), che assegnano una sola carta olimpica, e i Mondiali di Londra (19-24 settembre). Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha convocato 14 atleti per la quattro giorni di gare che vedrà gli atleti impegnati anche nella nuova disciplina olimpica del kayak cross. In prima fila, tra i kayak, ovviamente il vice campione europeo e mondiale dello scorso anno, Giovanni De Gennaro, la campionessa continentale Stefanie Horn, Chiara Sabattini e i giovani Xabier Ferrazzi e Davide Ghisetti. Nella canadese, Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi formano l’agguerrita squadra femminile, con Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Martino Barzon chiamati a giocarsi le chance azzurre nel C1 maschile. Tommaso Barzon, Leonardo Proietti e Agata Spagnol disputeranno invece le gare di kayak cross.