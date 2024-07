Parigi 2024, atletica: domani la marcia, venerdì 17 azzurri in gara

È arrivato il momento dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Subito in palio le prime medaglie nella mattinata di giovedì nelle due prove sui 20 chilometri di marcia che aprono il programma: uomini alle 7.30 con l’oro olimpico Massimo Stano, il bronzo europeo Francesco Fortunato e Riccardo Orsoni, mentre la sfida femminile prenderà il via alle 9.20 con la campionessa a cinque cerchi Antonella Palmisano e Valentina Trapletti, oro e argento agli Europei di Roma, insieme a Eleonora Giorgi nel circuito di un chilometro sul Trocadero, di fronte alla Torre Eiffel.

Le gare allo Stade de France di Saint-Denis scatteranno invece venerdì, giornata che attende in gara ben 17 atleti italiani. Sono state ufficializzate le liste di partenza e tra gli azzurri i primi a scendere in pista saranno i mezzofondisti dei 1500 metri maschili, distribuiti nelle tre batterie: Ossama Meslek (ore 11.10) con il britannico campione mondiale Josh Kerr, alle 11.21 il recordman italiano Pietro Arese per chiudere con Federico Riva che alle 11.32 trova Jakob Ingebrigtsen, campione olimpico in carica. Promossi in semifinale i primi sei al traguardo mentre gli altri dovranno ricorrere al successivo turno di ripescaggio, novità di questa edizione.

Primo round anche per i 100 metri femminili dalle 11.50 con Zaynab Dosso, bronzo europeo in questa stagione dopo il bronzo mondiale dei 60 indoor, ma la composizione delle otto batterie sarà definita al termine del turno preliminare che l’azzurra non dovrà disputare. Nella sessione serale si ricomincia con le batterie dei 5000 metri: alle 18.10 c’è la campionessa europea Nadia Battocletti opposta all’iridata keniana Faith Kipyegon, all’etiope primatista mondiale Gudaf Tsegay e all’olandese oro olimpico Sifan Hassan, poi alle 18.36 tocca a Federica Del Buono. Conta solo il piazzamento: in finale le prime otto di ogni batteria. Le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro saranno impegnate alle 18.15 nel turno eliminatorio (14,35 per il pass diretto o in alternativa un posto tra le migliori dodici), la discobola Daisy Osakue è inserita nel gruppo A delle ore 18.55 in caccia del 64,00 che premia con la qualificazione automatica, ma in ogni caso le prime dodici in classifica alla fine di entrambi i gruppi accedono alla finale.

PARIGI 2024: IL PROGRAMMA COMPLETO GIORNO PER GIORNO

Spazio quindi alla staffetta 4×400 mista con l’Italia, argento europeo, nella seconda delle due batterie (ore 19.22). Per il quartetto azzurro, la cui formazione deve ancora essere comunicata, i rivali diretti saranno i campioni continentali dell’Irlanda e la quotata Olanda. In finale le prime tre delle due batterie più due tempi di recupero, confermato l’ordine delle frazioni uomo-donna-uomo-donna. Si prosegue con il primo turno degli 800 metri femminili: in semifinale vanno le prime tre, altrimenti c’è da affrontare il recupero. Nella terza batteria Eloisa Coiro alle 20.03 avrà come avversarie soprattutto la francese Renelle Lamote, la prodigiosa 17enne britannica Phoebe Gill e la keniana Vivian Chebet Kiprotich, nella sesta e ultima (ore 20.30) in gara Elena Bellò con la giamaicana Natoya Goule-Toppin e la statunitense Allie Wilson.

Fari puntati alle 20.10 sulla qualificazione del peso che vedrà in azione Leonardo Fabbri, argento mondiale e bronzo iridato indoor oltre che campione europeo, e l’altro azzurro Zane Weir, oro continentale al coperto, alla ricerca del 21,35 che vale la qualificazione. In chiusura di serata dalle 21.20, senza azzurri in pista, in ci si assegna il titolo dell’atletica in pista alle Olimpiadi di Parigi 2024 con i 10.000 maschili.