F1, Racing Bulls: Tsunoda alza il livello, Red Bull nel mirino

La crescente maturazione di Yuki Tsunoda in questo inizio di stagione di F1 sta catalizzando le attenzioni su di sè, in quanto ha alzato vertiginosamente il livello delle sue prestazioni e, intrinsecamente, le sue chance di prendere il posto attualmente occupato da Sergio Perez in Red Bull, il quale sarà vacante nel 2025. Nei quattro appuntamenti andati in scena finora, il giapponese ha accumulato sette punti per la Racing Bulls, arrivando settimo in Australia e decimo in Giappone, riuscendo anche a gestire efficientemente la pressione. Il compagno di scuderia Daniel Ricciardo, invece, fatica a tenere il passo del collega, risultando ancora a secco di punti e, spesso, lontano dalla top 10, apparendo indolente e mentalmente distaccato e apatico.

Proprio per questo motivo, Tsunoda non poteva approfittare di momento migliore per mettersi in luce, entrando di diritto tra i candidati in corsa per il sedile della Red Bull. La competizione è sicuramente ardua, siccome anche Carlos Sainz risulta essere nel mirino della squadra austriaca. Eppure, il pilota giapponese sembra anche godere delle buone impressioni espresse dal superconsulente di Red Bull, Helmut Marko, che in occasione del GP del Giappone ha dichiarato le seguenti parole: “Stiamo parlando solo di quattro gare, anche se devo dire che Tsunoda è migliorato moltissimo. Questa è la sua migliore stagione finora e ha anche raggiunto la Q3 per tre volte. Non commette più errori e oggi i suoi sorpassi sono stati incredibili. Sotto la pressione di tutti i tifosi giapponesi, ha mantenuto la calma, non ha fatto nulla di stupido e, soprattutto, è stato veloce. Vediamo come andrà a finire.”

Per quanto riguarda Ricciardo, il numero 3 di Perth deve obbligatoriamente allontanare l’ombra di Liam Lawson che incombe sul suo sedile, ed è chiamato, a Shanghai, a competere per i punti. Proprio per questo, l’Honey Badger ha richiesto un nuovo telaio per agevolarlo alla guida della sua VCARB 01, in modo da allontanare le voci di mercato ed alzare il livello per arrivare a quello di Tsunoda, se non oltre. Ma è risaputo, ormai, che la galassia Red Bull non è clemente con chi non rende al massimo, perciò Ricciardo deve trovare subito una soluzione per uscire dalla crisi.