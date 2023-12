Udinese-Verona, Success costretto al cambio dopo 2 minuti di gioco: al suo posto Lucca

Udinese-Verona no è stata sicuramente la partita di Isaac Success che dopo due minuti ha dovuto dichiarare forfait. L’attaccante friulano ha dovuto chiedere il cambio per un problema, ancora da chiarire nello specifico, ma che riguarda la parte alta della gamba destra. Al posto di Success, mister Cioffi, ex di turno, ha deciso inserire Lorenzo Lucca che dovrà prendersi il peso dell’attacco sulle sue spalle.