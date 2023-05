MotoGP GP Francia 2023, Marini: “Abbiamo lavorato bene, ma non penso di lottare per il podio”

“Abbiamo lavorato bene. Ieri con la moto non ero perfetto e infatti ero 11°. Oggi abbiamo lavorato e immesso 2-3 modifiche e i risultati si sono visti. Il passo gara non è fantastico, non sono sicuro di poter lottare per il podio. Dipenderà tutto da una buona partenza e da un buon primo giro”. Lo ha detto a Sky Sport Luca Marini, pilota Ducati del team VR46, dopo le qualifiche del GP di Francia di MotoGP a Le Mans in cui ha conquistato la terza casella in griglia: “Qui a Le Mans si può andare via, dalla 5^ posizione in giù si fa casino perché tutti vogliono superare. Ad ogni modo continuiamo a lavorare sulla moto, vediamo dove migliorare perché sul passo non sono molto veloce”.