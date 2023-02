Olimpiadi Parigi 2024, ministro dello sport russo: “Il boicottaggio dell’Ucraina danneggerebbe lo sport”

Il possibile boicottaggio dell’Ucraina alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, per protesta contro la possibile partecipazione degli atleti e bielorussi, sarebbe “distruttivo” e “danneggerebbe lo sport internazionale”. Queste le parole del ministro dello sport russo Oleg Matytsin in vista dell’annuncio di Kiev che potrebbe arrivare già domani. Il Comitato Olimpico Internazionale sta continuando a esplorare un percorso per gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia per partecipare ai Giochi del prossimo anno sotto una bandiera neutrale nonostante la guerra in corso in Ucraina. Una mossa che ha suscitato la rabbia dei dirigenti ucraini, con il ministro dello sport Vadym Guttsait che ha avvertito che la sua nazione prenderà in considerazione il boicottaggio di Parigi 2024 se Russia e Bielorussia saranno presenti.

Guttsait è anche il presidente del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina, che domani terrà un’Assemblea Generale straordinaria per discutere la possibilità di ritirarsi dai Giochi. “La mia opinione su tali dichiarazioni è, ovviamente, negativa”, ha detto Matytsin all’agenzia di stampa statale russa TASS. “Noi crediamo che qualsiasi boicottaggio sia un vicolo cieco nello sviluppo dello sport e danneggi non solo oggi, ma abbia anche un effetto a lungo termine. Spero che lo sport internazionale si consolidi nelle condizioni odierne, i tentativi di discriminare il nostro sport non verranno attuati e i russi avranno l’opportunità di partecipare a competizioni internazionali”, ha concluso Matytsin.