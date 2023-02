Udinese, Thauvin si presenta: “Contento di essere qui, ho sentito la fiducia della società”

Florian Thauvin, arrivato all’Udinese proprio nell’ultimo giorno di calciomercato, è stato presentato dal club. “Ringrazio la società e il diretto per avermi fatto venire qui. La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo e l’Udinese è un club bellissimo. Sono contento, i primi giorni sono andati benissimo – ha detto il francese, per poi aggiungere – Ho scelto l’Udinese perché ho sentito la fiducia della società. Voglio mettermi a disposizione della squadra e lavorare duramente. Fisicamente sto bene, ma ho bisogno di qualche giorno di lavoro per dare il massimo. Il mio obiettivo? Voglio ripagare la squadra della fiducia e vincere tante partite“.