Olimpiadi Parigi 2024, il Cio assicura: “Sicurezza garantita, abbiamo fiducia nelle autorità francesi”

Il Comitato Olimpico Internazionale promuove il piano di sicurezza previsto dalla Francia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La capitale francese si sta preparando ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori che affolleranno la città per 16 giorni, mentre sono 600.000 quelli attesi solo per la cerimonia di apertura in programma il 26 luglio lungo la Senna. Quella sarà la prima, grande sfida per la sicurezza, con più di 45.000 addetti dispiegati. Nei giorni successivi, con un budget di 320 milioni di euro, la Francia dispiegherà circa 35.000 addetti alla sicurezza. “Ovviamente siamo in costante contatto con gli organizzatori”, ha spiegato il portavoce del Cio Mark Adams in una conferenza stampa a Gangneung, in Corea del Sud, al termine di una riunione del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale. “Abbiamo molta fiducia nelle autorità per garantire che questi Giochi siano sicuri e protetti”, ha aggiunto. “Questa fiducia pone le basi su un rapporto ricevuto a dicembre dalle autorità francesi, sulle misure da adottare durante i Giochi”, le parole del direttore esecutivo dei Giochi Olimpici Christophe Dubi. “Stanno mobilitando tutte le risorse necessarie, circa 45.000 agenti di sicurezza il giorno della cerimonia di apertura e 35.000 per tutti i giorni rimanenti, ogni giorno, 24 ore su 24. Si tratta di un grande sforzo”, ha concluso Dubi.