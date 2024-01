Australian Open 2024, Swiatek: “Ho lottato fino alla fine. Bisogna sempre farsi trovare pronti”

Due break sotto nel set decisivo, poi la rimonta da numero 1 al mondo. Per un po’ si è vista già all’aeroporto con il biglietto di ritorno, ma alla fine Iga Swiatek è riuscita a staccare un altro pass, quello per il terzo turno all’Australian Open. “Avevo tanti pensieri in campo, non sentivo di avere il controllo della partita, ma ho voluto lottare fino alla fine”, ha detto la polacca in conferenza stampa dopo la vittoria in tre ore e un quarto sulla statunitense Danielle Collins per 6-4 3-6 6-4. “Sono felice di essere stata solida e di averci creduto fino alla fine. Non so se posso migliorare, è una cosa che cerco di fare sempre, ma è difficile sapere se si può davvero crescere sotto qualche aspetto con un’ora soltanto di allenamento domani. Per la prossima partita partirò con questa mentalità dall’inizio, lotterò qualunque cosa accada”, ha aggiunto. Danielle Collins ha annunciato il suo⁢ ritiro dal tennis al termine ⁣della stagione e Swiatek spende belle parole per la collega: “Non sapevo che avesse intenzione di ritirarsi, abbiamo disputato molte partite combattute in passato, alcune davvero difficili. Sicuramente ha mostrato grandi doti tennistiche, passione e determinazione nella sua carriera. Mi congratulerò con lei per la sua carriera”. Al terzo turno Swiatek affronterà la ceca Linda Noskova: “Non so come giocherà o come andrà a finire la partita, ma sono pronta per affrontare l’intensità di ogni match. Ogni Slam ti presenta una storia diversa, alla fine sono arrivata alla conclusione che ti devi far trovare pronta. Il resto non conta”.