Domani i Globe Soccer Awards: candidate Inter e Napoli

Tutto pronto per la quattordicesima edizione dei Globe Soccer Awards. Il gala prenderà il via alle 16.30 italiane di domani, venerdì 19 gennaio e assegnerà i premi 2023 ad ogni eccellenza del football, categoria per categoria (calciatori, dirigenti, squadre, agenti, giornalisti e influencer del settore). Per il premio più ambito, quello del Best Men’s Player, ci sono Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappe. Tra le calciatrici candidate spiccano Linda Caicedo, Sam Kerr e Aitana Bonmati. Il Manchester City di Pep Guardiola concorre a quasi tutte le categorie, mentre per il calcio italiano sono in lizza Victor Osimhen (Best Men’s Player), Onana (Best Goalkeeper, ai tempi del nerazzurro), Inter e Napoli finaliste (Best Men’s Club), la Roma (Best Women’s Club) e Simone Inzaghi e Luciano Spalletti (Best Coach). Non mancheranno premi digitali in collaborazione con la Serie A: il Serie A Best Digital Content by a Player (finalisti Chalhanoglu, De Roon, Dybala, Rafa Leao e Kvaratskhelia) e il Serie A Best Digital Content by a Club (Inter, Juventus, Napoli, Roma e Sassuolo).