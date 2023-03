Olimpiadi Parigi 2024, comitato USA: “Neutralità russi e bielorussi va chiarita”

Il comitato olimpico e paralimpico statunitense (USOPC) è tornato a esporsi sull’argomento della partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024. In particolare, il presidente Gene Sykes ha sottolineato l’importanza di chiarire i criteri per la neutralità degli atleti, dicendosi favorevole alla partecipazione di atleti russi e bielorussi “veramente neutrali”. “Siamo solidali con il popolo ucraino e con i suoi atleti” ha comunque affermato Sykes, che si dice preoccupato per i criteri di neutralità.

Una situazione sicuramente spinosa, considerando che l’Ucraina ha minacciato il boicottaggio in caso di atleti russi e bielorussi presenti in qualsiasi forma. Allo stesso modo il Cio ha più volte espresso il concetto dei Giochi che “possono ispirarci a risolvere i problemi costruendo ponti”.