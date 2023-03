Monza-Cremonese, anche Izzo salterà la Lazio: l’ammonizione gli costa la squalifica

Il Monza perde pezzi in vista della gara contro la Lazio, in programma domenica 2 aprile alle ore 15:00. Nel corso della sfida dell’U-Power Stadium contro la Cremonese valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Armando Izzo è stato ammonito per un fallo ai danni di Tsadjout. Il difensore biancorosso, esattamente come Matteo Pessina, era nella lista dei diffidati e per questo motivo sarà costretto a saltare il primo impegno dopo la sosta contro i biancocelesti. Due assenze molto pesanti, dunque, per Raffaele Palladino in queste due settimane dovrà capire come sopperire a tali assenze.