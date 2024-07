Olimpiadi Parigi 2024, calcio: calendario, programma, orari e tv di tutte le gare

Il programma e il calendario completo del calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sedici nazionali per il torneo maschile, dodici per quello femminile ai nastri di partenza per la manifestazione a cinque cerchi. La fase a gironi inizierà a partire dal 24 luglio, prima della cerimonia di apertura del 26 luglio, epilogo per il 9 e 10 agosto con le finali per l’oro al Parco dei Principi. Purtroppo, anche in questa edizione l’Italia non sarà rappresentata in questo sport.

OLIMPIADI IN TV – I canali Rai e Raisport trasmetteranno in chiaro i Giochi di Parigi, in alternativa sarà possibile seguire il calcio e tutti gli altri sport su Discovery+, che metterà a disposizione degli abbonati ben 10 canali live per questa manifestazione.

IL CALENDARIO DEL CALCIO (in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

MERCOLEDI 24 LUGLIO

Ore 15:00 – Girone C maschile Uzbekistan-Spagna

Ore 15:00 – Girone B maschile Argentina-Marocco

Ore 17:00 – Girone C maschile Egitto-Repubblica Dominicana

Ore 17:00 – Girone A maschile Guinea-Nuova Zelanda

Ore 19:00 – Girone D maschile Giappone-Paraguay

Ore 19:00 – Girone B maschile Iraq-Ucraina

Ore 21:00 – Girone D maschile Mali-Israele

Ore 21:00 – Girone A maschile Francia-Usa

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Ore 17:00 – Girone C femminile Spagna-Giappone

Ore 17:00 – Girone A femminile Canada-Nuova Zelanda

Ore 19:00 – Girone C femminile Nigeria-Brasile

Ore 19:00 – Girone B femminile Germania-Australia

Ore 21:00 – Girone A femminile Francia-Colombia

Ore 21:00 – Girone B femminile Usa-Zambia

SABATO 27 LUGLIO

Ore 15:00 – Girone C maschile Repubblica Dominicana-Spagna

Ore 15:00 – Girone B maschile Argentina-Iraq

Ore 17:00 – Girone C maschile Uzbekistan-Egitto

Ore 17:00 – Girone B maschile Ucraina-Marocco

Ore 19:00 – Girone A maschile Nuova Zelanda-USA

Ore 19:00 – Girone D maschile Israele-Paraguay

Ore 21:00 – Girone A maschile Francia-Guinea

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 17:00 – Girone C femminile Brasile-Giappone

Ore 17:00 – Girone A femminile Nuova Zelanda-Colombia

Ore 19:00 – Girone C femminile Spagna-Nigeria

Ore 19:00 – Girone B femminile Australia-Zambia

Ore 21:00 – Girone A femminile Francia-Canada

Ore 21:00 – Girone B femminile USA-Germania

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Ore 15:00 – Girone C maschile Repubblica Dominicana-Uzbekistan

Ore 15:00 – Girone C maschile Spagna-Egitto

Ore 17:00 – Girone B maschile Ucraina-Argentina

Ore 17:00 – Girone B maschile Marocco-Iraq

Ore 19:00 – Girone A maschile USA-Guinea

Ore 19:00 – Girone A maschile Nuova Zelanda-Francia

Ore 21:00 – Girone D maschile Paraguay-Mali

Ore 21:00 – Girone D maschile Israele-Giappone

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Ore 17:00 – Girone C femminile Giappone-Nigeria

Ore 17:00 – Girone C femminile Brasile-Spagna

Ore 19:00 – Girone B femminile Zambia-Germania

Ore 19:00 – Girone B femminile Australia-USA

Ore 21:00 – Girone A femminile Nuova Zelanda-Francia

Ore 21:00 – Girone A femminile Colombia-Canada

VENERDÌ 2 AGOSTO

Ore 15:00 – Quarti di finale maschile 1B-2A

Ore 17:00 – Quarti di finale maschile 1D-2C

Ore 19:00 – Quarti di finale maschile 1C-2D

Ore 21:00 – Quarti di finale maschile 1A-2B

SABATO 3 AGOSTO

Ore 15:00 – Quarti di finale femminile 1B-2C

Ore 17:00 – Quarti di finale femminile 1C-3A/3B

Ore 19:00 – Quarti di finale femminile 2A-2B

Ore 21:00 – Quarti di finale femminile 1A-3B/3C

LUNEDÌ 6 AGOSTO

Ore 18:00 – Semifinale maschile

Ore 21:00 – Semifinale maschile

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Ore 18:00 – Semifinale femminile

Ore 21:00 – Semifinale femminile

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Ore 17:00 – FINALE BRONZO maschile

VENERDÌ 9 AGOSTO

Ore 15:00 – FINALE BRONZO femminile

Ore 18:00 – FINALE ORO maschile



SABATO 10 AGOSTO

Ore 17:00 – FINALE ORO femminile