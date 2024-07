Olimpiadi Parigi 2024, beach volley: calendario, programma, orari e tv di tutte le gare

Il calendario completo con tutti gli orari delle gare di beach volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dal 27 luglio al 10 agosto grande spettacolo al Tour Eiffel Stadium, un’arena temporanea all’aperto capace di ospitare poco meno di 13.000 spettatori. L’Italia sarà protagonista sia nel torneo maschile che in quello femminile, il gruppo dei ‘beachers’ è guidato dall’intramontabile Paolo Nicolai, ora in coppia con Samuele Cottafava dopo lo storico argento di Rio de Janeiro conquistato con Daniele Lupo.

OLIMPIADI IN TV – Sarà possibile seguire il beach volley e tutti gli altri sport in chiaro sui canali Rai e Raisport, oppure in streaming su Discovery+, che metterà a disposizione degli abbonati una vasta scelta con 10 canali live per tutto l’arco della manifestazione a cinque cerchi.

IL CALENDARIO DEL BEACH VOLLEY (in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

SABATO 27 LUGLIO

Ore 14:00 – Girone D maschile Partain/Benesh (USA) – Diaz/Alayo (CUB)

Ore 15:00 – Girone A maschile Ahman/Hellvig (SWE) – Nicolaidis/Carracher (AUS)

Ore 18:00 – Girone B femminile Xue/X.Y.Xia (CHN) – Mariafe/Clancy (AUS)

Ore 19:00 – Girone D maschile George/Andre (BRA) – Abicha/Elgraoui (MAR)

Ore 22:00 – Girone B femminile Nuss/Kloth (USA) – Bansley/Bukovec (CAN)

Ore 23:00 – Girone A maschile Cottafava/Nicolai (ITA) – Cherif/Ahmed (QAT)

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 9:00 – Girone A femminile Gottardi/Menegatti (ITA) – Liliana/Paula (ESP)

Ore 10:00 – Girone B maschile van de Velde/Immers (NED) – Ranghieri/Carambula (ITA)

Ore 11:00 – Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) – Akiko/Ishii (JAP)

Ore 12:00 – Girone C femminile Müller/Tillmann (GER) – Vieira/Chamereau (FRA)

Ore 15:00 – Girone E femminile Stam/Schoon (NED) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Ore 16:00 – Girone A femminile Ana Patrícia/Duda (BRA) – Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Ore 17:00 – Girone E maschile Perusic/Schweiner (CZE) – Schachter/Dearing (CAN)

Ore 20:00 – Girone E maschile Evandro/Arthur (BRA) – Hörl/Horst (AUT)

Ore 21:00 – Girone B maschile Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Ore 22:00 – Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) vs Hermannova/Stochlova (CZE)

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Ore 9:00 – Girone A maschile Cottafava/Nicolai (ITA) – Nicolaidis/Carracher (AUS)

Ore 10:00 – Girone F maschile Boermans/de Groot (NED) – Herrera/Gavira (ESP)

Ore 11:00 – Girone B femminile Xue/X. Y. Xia (CHN) – Bansley/Bukovec (CAN)

Ore 12:00 – Girone F femminile Hüberli/Brunner (SWI) – Álvarez M/Moreno (ESP)

Ore 15:00 – Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Poletti/Michelle (PAR)

Ore 16:00 – Girone F maschile Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Evans/Budinger (USA)

Ore 17:00 – Girone D femminile Tina/Anastasija (LAT) vs Esmée/Zoé (SWI)

Ore 20:00 – Girone A maschile Ahman/Hellvig (SWE) vs Cherif/Ahmed (QAT)

Ore 21:00 – Girone F femminile Placette/Richard (FRA) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Ore 22:00 – Girone B femminile Nuss/Kloth (USA) vs Mariafe/Clancy (AUS)

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Ore 9:00 – Girone C maschile Bryl/Łosiak (POL) vs Hodges/Schubert (AUS)

Ore 10:00 – Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) vs Bassereau/Lyneel (FRA)

Ore 11:00 – Girone A femminile Gottardi/Menegatti (ITA) – Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Ore 12:00 – Girone D maschile George/Andre (BRA) – Diaz/Alayo (CUB)

Ore 15:00 – Girone D maschile Partain/Benesh (USA) – Abicha/Elgraoui (MAR)

Ore 16:00 – Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Ore 17:00 – Girone F maschile Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Herrera/Gavira (ESP)

Ore 20:00 – Girone F maschile Boermans/de Groot (NED) vs Evans/Budinger (USA)

Ore 21:00 – Girone A femminile Ana Patrícia/Duda (BRA) – Liliana/Paula (ESP)

Ore 22:00 – Girone E femminile: Stam/Schoon (NED) – Akiko/Ishii (JAP)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Ore 9:00 – Girone E maschile Perusic/Schweiner (CZE) – Horl/Horst (AUT)

Ore 10:00 – Girone F femminile Huberli/Brunner (SWI) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Ore 11:00 – Girone C femminile Müller/Tillmann (GER) – Hermannova/Stochlova (CZE)

Ore 12:00 – Girone D femminile Tina/Anastasija (LAT) – Poletti/Michelle (PAR)

Ore 15:00 – Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) – Vieira/Chamereau (FRA)

Ore 16:00 – Girone B maschile van de Velde/Immers (NED) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Ore 17:00 – Girone F femminile Placette/Richard (FRA) – Álvarez M/Moreno (ESP)

Ore 20:00 – Girone E maschile Evandro/Arthur (BRA) – Schachter/Dearing (CAN)

Ore 21:00 – Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Esmée/Zoé (SWI)

Ore 22:00 – Girone B maschile Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Ranghieri/Carambula (ITA)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Ore 9:00 – Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) – Hodges/Schubert (AUS)

Ore 10:00 – Girone A maschile Cherif/Ahmed (QAT) – Nicolaidis/Carracher (AUS)

Ore 11:00 – Girone A femminile Liliana/Paula (ESP) vs Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Ore 12:00 – Girone D maschile Diaz/Alayo (CUB) – Abicha/Elgraoui (MAR)

Ore 15:00 – Girone D maschile George/Andre (BRA) – Partain/Benesh (USA)

Ore 16:00 – Girone B femminile Mariafe/Clancy (AUS) – Bansley/Bukovec (CAN)

Ore 17:00 – Girone A maschile Åhman/Hellvig (SWE) – Cottafava/Nicolai (ITA)

Ore 20:00 – Girone A femminile Ana Patrícia/Duda (BRA) – Gottardi/Menegatti (ITA)

Ore 21:00 – Girone C maschile Bryl/Łosiak (POL) – Bassereau/Lyneel (FRA)

Ore 22:00 – Girone B femminile Nuss/Kloth (USA) – Xue/X.Y. Xia (CHN)

VENERDÌ 2 AGOSTO

Ore 9:00 – Girone E femminile Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Akiko/Ishii (JPN)

Ore 10:00 – Girone B maschile Ranghieri/Carambula (ITA) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Ore 11:00 – Girone E maschile Hörl/Horst (AUT) – Schachter/Dearing (CAN)

Ore 12:00 – Girone C femminile Vieira/Chamereau (FRA) – Hermannova/Stochlova (CZE)

Ore 15:00 – Girone F maschile Herrera/Gavira (ESP) – Evans/Budinger (USA)

Ore 16:00 – Girone F maschile Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Boermans/de Groot (NED)

Ore 17:00 – Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) – Stam/Schoon (NED)

Ore 20:00 – Girone B maschile Mol, A./Sørum, C. (NOR) – van de Velde/Immers (NED)

Ore 21:00 – Girone E maschile Perusic/Schweiner (CZE) – Evandro/Arthur (BRA)

Ore 22:00 – Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) – Müller/Tillmann (GER)

SABATO 3 AGOSTO

Ore 9:00 – Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) – Bryl/Łosiak (POL)

Ore 10:00 – Girone C maschile Hodges/Schubert (AUS) – Bassereau/Lyneel (FRA)

Ore 11:00 – BGirone D femminile: Esmée/Zoé (SWI) – Poletti/Michelle (PAR)

Ore 12:00 – Girone F femminile Álvarez M/Moreno (ESP) – Ludwig/Lippmann (GER)

Ore 16:00 – Girone F femminile Placette/Richard (FRA) vs Hüberli/Brunner (SWI)

Ore 17:00 – Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Tina/Anastasija (LTU)

Ore 18:00 – Lucky loser match maschile/femminile

Ore 21:00 – Lucky loser match maschile/femminile

DOMENICA 4 AGOSTO



Ore 9:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

Ore 13:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

Ore 17:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

Ore 21:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Ore 9:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

Ore 13:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

Ore 17:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

Ore 21:00 – Ottavi di finale maschile/femminile

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Ore 17:00 – Quarti di finale maschile/femminile

Ore 21:00 – Quarti di finale maschile/femminile

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Ore 17:00 – Quarti di finale maschile/femminile

Ore 21:00 – Quarti di finale maschile/femminile

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Ore 17:00 – Semifinali maschile/femminile

Ore 21:00 – Semifinali maschile/femminile

VENERDÌ 9 AGOSTO

Ore 21:00 – FINALE BRONZO femminile

Ore 22:30 – FINALE ORO femminile



SABATO 10 AGOSTO

Ore 21:00 – FINALE BRONZO maschile

Ore 22:30 – FINALE ORO maschile