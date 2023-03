Olimpiadi Parigi 2024, al via le iscrizioni per il volontariato: ok a russi e bielorussi

di Mattia Zucchiatti 12

I cittadini russi e bielorussi potranno svolgere l’incarico di volontario per le Olimpiadi di Parigi. Da questa mattina, fino al 3 maggio, saranno aperte le iscrizioni al programma di volontariato. E non ci sono limiti nel reclutamento dei 45.000 volontari (30.000 per le Olimpiadi, 15.000 per le Paralimpiadi). Alexandre Morenon-Condè, direttore del programma dei volontari di Parigi 2024, ha detto, “il programma di volontariato è aperto a tutti, non si fanno eccezioni”. Possono aderire anche candidati disabili. Oltre a risiedere in Francia per la durata dei Giochi, i candidati devono rispettare due condizioni: aver compiuto 18 anni al primo gennaio 2024 e parlare almeno francese o inglese.