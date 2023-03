Ex calciatori francesi contro sacerdoti: Candela e compagni oggi in campo allo stadio dei Marmi

di Mattia Zucchiatti 17

Ex calciatori contro sacerdoti e seminaristi per una partita amichevole in programma oggi allo stadio dei Marmi, alle 16:30. Da una parte la squadra Fratelli Tutti, composta da 18 sacerdoti e seminaristi dei diversi Collegi Pontifici romani. Dall’altra il Variétés Club de France, che mette insieme 30 ex calciatori francesi venuti a Roma, in pellegrinaggio con le loro famiglie. Ad accompagnare il gruppo francese, oltre 150 persone, è monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo di Digne, che collabora attivamente con Athletica Vaticana in particolare nei progetti per le Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali è incaricato da parte della Conferenza episcopale francese. Tra i numerosi protagonisti – ricevuti da Papa Francesco – ci sono Arsène Wenger, Vincent Candela, Christian Karembeu, Robert Pirès, Sidney Govou, Olivier Dacourt, Wilfrid Mbappé.