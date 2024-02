Olimpiadi 2036, ipotesi candidatura per Madrid. Ayuso: “Ci stiamo lavorando”

Dopo il Gran Premio di Formula 1, ottenuto nei giorni scorsi, la città di Madrid sogna addirittura le Olimpiadi 2036. A paventare l’ipotesi di una candidatura è la presidente della Comunità della capitale spagnola, Isabel Díaz Ayuso: “Arriveranno anni che passeranno alla storia per Madrid. Olimpiadi? Ci stiamo lavorando – spiega – Con il Gran Premio di F1 faremo capire la nostra capacità di poter ospitare i grandi eventi e speriamo ci possa aiutare ad attirare eventi anche più grandi.”

Una candidatura europea del resto avrebbe un certo peso, visto che le due precedenti edizioni dei Giochi estivi saranno in altri continenti (Los Angeles nel 2028 e Brisbane nel 2032, ndr). Attenzione però anche alla folta concorrenza, visto che diverse nazioni hanno già preannunciato a loro volta la volontà di candidarsi: al momento l’elenco include Qatar, India, Messico, Indonesia, Turchia e Polonia. Madrid punta così a riportare le Olimpiadi in Spagna 44 anni dopo Barcellona 1992, ponendo fine alla serie di quattro candidature che si sono chiuse con una sconfitta. La capitale iberica infatti ci ha già provato senza successo per le edizioni 1972, 2012, 2016 e 2020.