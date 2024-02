Triathlon, World Winter Cup: Saravalle trionfa in Cina, bronzo per Pesavento

di Antonio Sepe 7

E’ iniziata col piede giusto la World Winter Cup per i colori azzurri. Nella prima gara internazionale dell’anno, antipasto dei Mondiali di specialità in programma proprio in Italia (a Pragelato) a fine mese, Alessandro Saravalle ha vinto la medaglia d’oro in Cina, ad Harbin. Il detentore del titolo italiano, dopo aver vinto la prima tappa del Suzuki Winter Triathon Circuit di Cogne, ha trionfato anche in campo internazionale, precedendo il tedesco Neef. Bronzo invece per Franco Pesavento, che ha concluso la sua prova in terza posizione, davanti al connazionale Giuseppe Lamastra.