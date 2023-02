Olimpiadi 2024, Abodi sull’esclusione degli atleti russi: “Ne parlerò con Meloni”

“Ho preso parte ma non sono intervenuto. Ho ascoltato le posizioni di Zelensky e di alcuni colleghi presenti. È un tema talmente delicato che va oltre lo sport: mi auspico che lo sport rimanga sempre un corridoio di dialogo. Mi auguro che quella porta non si chiuda, ma è un tema su cui mi devo confrontare con il presidente del Consiglio“. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi ai microfoni dell’Ansa, commentando la richiesta di Volodimir Zelensky di escludere tutti gli atleti russi e bielorussi dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il presidente ucraino, come riportato da “Der Spiegel”, è stato il protagonista di una riunione tenutasi in videoconferenza con 36 paesi sul tema dei Giochi in programma tra un anno e mezzo, la cui partecipazione di esponenti di Russia e Bielorussia, anche senza bandiera, è tutt’altro che certa. Abodi ha aggiunto che l’Italia “prenderà posizione”, ma è necessario “un dialogo tra la posizione che posso tenere io in ambito sportivo e quelle che hanno la supremazia, nell’interesse nazionale, rispetto agli accordi internazionali“.