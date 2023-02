Evra multato per insulti omofobi: “Non sono quel tipo di persona, ho già chiesto scusa”

di Antonio Sepe 20

Multato di 1.000 per insulti omofobi dopo una sconfitta del Psg in Champions League nel 2019, Patrice Evra ha chiesto scusa per le parole pronunciate ma allo stesso tempo ha espresso le sue perplessità riguardo la sanzione: “Ho commesso un errore e sono il primo a riconoscere come l’omofobia sia un problema nel mondo del calcio. Tuttavia trovo assurdo ricevere accuse mediatiche per una cosa fatta quattro anni fa. Non sono quel tipo di persona, anzi ho sempre accettato tutti per come sono e mi sono scusato a più riprese con le persone offese. Ho perso la causa, ho pagato e va bene. Ma basta etichettarmi per quello che non sono“.