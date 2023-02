Ferrari, meno di 24 ore alla presentazione della nuova monoposto SF-23

Manca sempre meno alla presentazione della nuova Ferrari, la SF-23, che nella giornata di martedì 14 febbraio verrà svelata al pubblico. Il team di Maranello torna ad adottare la sigla SF – acronimo di Scuderia Ferrari – dopo che l’anno scorso aveva optato per F1-75 e lo fa per l’ottava volta dal 2015. Il 23 è invece ovviamente riferito alla stagione agonistica. Non sono ancora stati resi noti i dettagli della nuova monoposto, che nei giorni scorsi ha però battuto un colpo. Nel reparto Montaggio Veicolo è stata infatti accesa la power unit, montata in vettura, sotto gli occhi del team principal Frederic Vasseur, il CEO Benedetto Vigna, il Vice Presidente Piero Ferrari e ovviamente parte del team, che ha applaudito alla fine della prova.