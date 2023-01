Cio risponde all’Ucraina: “Respingiamo le dichiarazioni diffamatorie”

Dopo le dichiarazioni del consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak, che ha accusato il Cio di essere “un promotore della guerra, dell’omicidio e della distruzione” per il fatto di valutare l’eventuale partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, è arrivata la risposta del Comitato Olimpico Internazionale.

Attraverso una nota riportata dall’ANSA il Cio ha affermato che “respinge nei termini più forti possibili questa e altre dichiarazioni diffamatorie che non possono servire da base per una qualsiasi discussione costruttiva. Pertanto il Cio non farà ulteriori commenti”.