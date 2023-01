Monza, Berlusconi: “E’ storico battere due volte la Juventus in un campionato, avanti con i giovani”

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, nel corso di un’intervista rilasciata a Nicola Porro nel corso del programma ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera su Rete 4, ha celebrato la grande vittoria colta in casa della Juventus: “È stata una bella affermazione, abbiamo giocato bene e mi dicono che è una cosa storica aver battuto la Juventus due volte in un singolo campionato. Quindi, evviva, andiamo avanti con i nostri giovani, con la nostra voglia di giocare un bel calcio e di accontentare gli spettatori”.