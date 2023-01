Milan, infortunio al bicipite femorale per Bennacer: rischia di saltare Inter e Tottenham

Piove sul bagnato per il Milan. Al termine dell’allenamento odierno Ismael Bennacer ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro e, in vista delle prossime gare, sembra preoccupare molto Stefano Pioli ed iil suo staff. Il centrocampista algerino, infatti, è a forte rischio per il derby di campionato di domenica sera contro l’Inter e per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, in programma martedì 14 febbraio. Nei prossimi giorni Bennacer si sottoporrà ad ulteriori esami per capire quanto tempo dovrà restare fermo ai box e se potrà quantomeno recuperare per la gara di Coppa.