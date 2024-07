Chi è Arianna Errigo, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano: scopriamo chi è Arianna Errigo, portabandiera dell’Italia assieme a Gianmarco Tamberi per la Cerimonia di Apertura. Per la settima volta nella storia dei Giochi, l’Italia avrà una schermitrice come portabandiera. Nata a Monza il 6 giugno 1988, Arianna scopre la scherma all’età di 6 anni mostrando subito un grande talento che l’ha portata molto in alto. Errigo debutta ai Giochi Olimpici a Londra 2012, dove vince l’argento nel fioretto individuale in una gara rimasta nella leggenda per il podio tutto azzurro (oro per Elisa Di Francisca, bronzo per Valentina Vezzali. Nella stessa edizione conquista l’oro con la squadra per un debutto olimpico da sogno. Arianna continua a macinare risultati e arriva alle Olimpiadi di Rio 2016 da favorita, ma non riesce ad esprimere la sua scherma ed esce di scena agli ottavi di finale.

La delusione è cocente e Arianna decide di allenare anche la sciabola, dove a livello italiano aveva già più volte ottenuto ottimi risultati. Una scelta inusuale nel panorama moderno, dove gli atleti si specializzano fin da giovani, a differenza di quanto succedeva fino agli anni ’60. L’atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri ottiene risultati anche a livello internazionale nel Grand Prix, ma la Federazione non crede che questa sia la scelta giusta e per le principali competizioni la convoca solamente nel fioretto. Messe alle spalle le tensioni, Arianna torna a focalizzarsi sul fioretto e a Tokyo 2020 completa la collezione di medaglie conquistando il bronzo con la squadra.

Recentemente Arianna, allenata dal marito Luca Simoncelli, si è allontanata dalle competizioni per circa un anno, ma non è stato un anno sabbatico: nel marzo 2023 ha dato alla luce i due gemelli Mirea e Stefano. Un lungo stop che l’ha costretta a ricominciare le gare partendo dalle qualificazioni, ma che non l’ha certo demotivata: a poche settimane dal rientro ha conquistato l’argento individuale e l’oro a squadre nei Mondiali casalinghi di Milano ed ora si presenta alle Olimpiadi di Parigi da n.2 del ranking mondiale. Nel suo palmarès, oltre ai già visti successi olimpici, vanta ben 22 medaglie ai Mondiali, di cui dieci individuali (due ori, tre argenti e cinque bronzi), e 19 agli Europei (12 del metallo più pregiato), a cui si aggiungono anche cinque trionfi nella Coppa del Mondo generale di fioretto. Arianna Errigo, con la sua longevità (il primo podio iridato risale al 2009) e la sua incredibile continuità ad alto livello, è una delle atlete italiane più titolate ed ora può coronare anche il sogno di portare il Tricolore nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici.

COME VEDERE IN TV LA CERIMONIA DI APERTURA

IL PROGRAMMA DI PARIGI 2024 SPORT PER SPORT

IL CALENDARIO DI PARIGI 2024 GIORNO PER GIORNO

I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO