F1 GP Messico: Sainz malato, salta il Media Day

Il fine settimana del Gran Premio del Messico non inizia nel migliore dei modi per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo infatti non sarà presente in circuito oggi per il Media Day. Ad annunciarlo è Ferrari, che spiega che il numero 55 non si sente bene e che ha deciso di riposare. Secondo quanto riferito dal team di Maranello, non si dovrebbe trattare di nulla di grave e domani Sainz è aspettato in pista regolarmente per le prove libere.