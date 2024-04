Olimpiadi Milano Cortina 2026, proseguono i lavori per la pista da bob: respinto il ricorso

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da Italia Nostra per chiedere l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione del progetto “Sliding Centre” per la pista da bob di Cortina d’Ampezzo. È quanto si legge nella sentenza pubblicata oggi, lunedì 15 aprile, come annunciato dalla Società Infrastrutture Milano Cortina, Simico: “Per il Tar, che aveva in precedenza già respinto due istanze di sospensiva sempre avanzate dalla stessa associazione ambientalista, non è ravvisabile alcuna lesione delle garanzie procedurali, né tantomeno nessuna violazione della normativa ambientale e paesaggistica. Dunque, i lavori per la nuova pista di bob, slittino e skeleton connessi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono senza interruzioni e nel rispetto del cronoprogramma stabilito“.