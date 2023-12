Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Governo decide il 5 dicembre sulla pista di Cesana

Presto ci saranno novità per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, nello specifico per ciò che riguarderà la pista di Cesana. La palla, come si sa, per prendere l’ultima e necessaria decisione spetta al Governo centrale.

La pista di Cesana è dismessa da un decennio, richiede lavori di adeguamento alle normative in vigore ma soprattutto serve un nuovo impianto di refrigerazione. Dubi nel rispettare “la decisione dei vari livelli di governo di indagare su Cesana“, ha precisato che sono stati “contattati alcuni Comitati olimpici nazionali che hanno piste esistenti e funzionanti”. La soluzione estera sarebbe la prima volta per i Giochi invernali in 102 anni. Possibili soluzioni gareggiare a Sankt Moritz, Igls-Innsbruck o addirittura in Germania. Da un recente sondaggio condotto dall’Istituto di Scienze Motorie dell’Universita’ di Innsbruck tra 573 cittadini nei Comuni circostanti l’impianto, il 57,8% si e’ detto favorevole anche per i vantaggi economici soprattutto legati al turismo.