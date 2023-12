Massimo Mauro: “Var? Prendiamo tutti gli errori fatti contro la Juventus, ci sono state cose allucinanti”

“Il Var? Ma allora prendiamo tutti gli errori che sono stati fatti a danno della Juventus: ci sono state delle cose allucinanti in cui il Var non è intervenuto”. Lo ha detto l’ex giocatore della Juventus, Massimo Mauro, in relazione alle polemiche per gli interventi o mancati interventi del Var in questo campionato, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset: “Per me la Juve non è da scudetto, ma Allegri sta usando intelligenza e umiltà, la tattica migliore contro l’Inter”.