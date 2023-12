Olimpia Milano, Dell’Orco: “Contratto di Messina esteso fino al 2026”

Dopo un inizio molto difficoltoso, che ha visto l’Olimpia Milano perdere 13 delle 22 partite disputate sino ad ora in stagione (semifinale di Supercoppa Italiana, cinque partite di campionato su dieci, e sette partite di Eurolega su undici), il futuro del tecnico Ettore Messina, contratto in scadenza a giugno 2024, era in bilico e sembrava potessero esserci anche i presupposti per la separazione anticipata tra l’allenatore e il club.

A spegnere tali voci e ad annunciare una clamorosa estensione del rapporto tra le due parti, ci ha pensato il presidente del club meneghino Leo Dell’Orco che ha dichiarato: “Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026”.