Livigno si sta preparando a diventare protagonista alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in occasione delle quali metterà in palio ben 26 medaglie nelle discipline dello snowboard e dello sci freestyle. La località valtellinese vivrà nei prossimi giorni un vero e proprio test event della rassegna a cinque cerchi, ospitando le finali della Coppa del Mondo dello sci freestyle, l’Aerials & Moguls Test Event. Le gare si terranno sulla nuova pista Lam, la prima venue olimpica completata, consegnata lo scorso 11 dicembre alla Fondazione Milano-Cortina. Per questa occasione, il Coni ha allestito Casa Italia presso Aquagranda, il centro di preparazione olimpica, che diventerà anche la sede di ritrovo durante il periodo delle Olimpiadi.

Le istituzioni presenti

L’evento è stato presentato ufficialmente con una conferenza istituzionale proprio a Casa Italia, dove Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione Milano-Cortina, ha sottolineato: “Livigno è sempre stato un punto di riferimento per noi, un sinonimo di eccellenza“. Luca Moretti, presidente di Livigno Next, ha commentato: “Questo è un bell’assaggio di ciò che ci attende nel 2026“, mentre il sindaco di Livigno, Remo Galli, ha aggiunto: “Vivremo le Olimpiadi da giocatori, non da spettatori“.

Durante l’evento, CEO di Trudi, Dario Bertè, ha consegnato la mascotte ufficiale delle Olimpiadi agli esponenti locali e a Sergio Schena, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, in segno di un impegno comune verso la grande manifestazione sportiva del 2026.

La situazione in Coppa del Mondo di sci freestyle prima delle finali di Livigno

Sono quattro le Sfere di Cristallo ancora in bilico e che verranno dunque assegnate proprio a Livigno. Nel Moguls femminile, pochi punti separano le due principali contendenti. La statunitense Jaelin Kauf, che ha già conquistato i primi titoli della sua carriera vincendo la Coppa di Dual Moguls e quella generale, è attualmente in testa anche nella classifica del Moguls. Alle sue spalle però è distante soltanto 6 punti la francese Perrine Laffont, al rientro dopo un anno di assenza, ma che ha saltato l’ultimo fine settimana di gare ad Almaty ed è stata scavalcata da Kauf.

Anche per gli uomini, c’è solo una Sfera di Cristallo ancora in palio, il titolo del Dual Moguls. La lotta è tra i due rivali di sempre: il canadese Mikael Kingsbury e il giapponese Ikuma Horishima. Il primo, che si è già assicurato il titolo di Moguls e quello generale, è vicinissimo a completare la tripletta, dal momento che il suo vantaggio è di 84 punti (360 a 444). Per Kingsbury diventerebbe la 29esima Sfera di Cristallo della sua leggendaria carriera.

Per quanto riguarda l’Aerials femminile, la veterana australiana Laura Peel può portare a compimento una stagione straordinaria. Attualmente guida la classifica con 78 punti di vantaggio sulla campionessa olimpica di Pechino 2022, la cinese Xu Mengtao Dovesse farcela, per Peel sarebbe il terzo titolo in carriera, il primo dal 2021. Nell’Aerials maschile, il campione olimpico in carica Qi Guangpu è pronto a difendere il suo titolo, dal momento che il suo vantaggio sull’elvetico Noe Roth è di 85 punti.

Il programma

La competizione inizierà martedì con il Moguls. Le qualificazioni femminili prenderanno il via alle 9:00, seguite dalle qualificazioni maschili alle 10:45, mentre le finali sono previste alle 12:30. Mercoledì, le fasi preliminari del Dual Moguls iniziano alle 10:25, seguite dalle finali che inizieranno alle 12:30. Per l’ultimo giorno di competizione di Coppa del Mondo della stagione, giovedì, gli specialisti dell’Aerials saranno in azione: qualificazioni femminili alle 9:00, maschili alle 11:00 e finali sempre alle 12:30.