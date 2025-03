Gigio Donnarumma si conferma uno dei portieri più affidabili d’Europa, ma il suo futuro appare tutt’altro che certo. La sua permanenza al PSG non è per nulla scontata e molte big hanno poggiato il loro sguardo sull’estremo difensore.

L’ex portiere del Milan ha disputato finora 29 partite ufficiali con i capitolini, mantenendo la porta inviolata in otto occasioni e giocando un ruolo chiave anche in Champions League. Nonostante qualche critica ricevuta, Donnarumma ha saputo imporsi come titolare indiscusso del PSG, battendo spesso la concorrenza di Safonov, secondo portiere che però si sta imponendo sempre di più.

Quello di Donnarumma è un nome sempre più spesso accostato al mercato. L’Inter, alla ricerca di un portiere di primo livello per il post Sommer, segue con attenzione la sua situazione con la speranza di poterlo ingaggiare a parametro zero tra un anno, ma su di lui c’è anche la Juventus, che potrebbe puntare su Donnarumma per raccogliere la breve eredità di Di Gregorio. Poi c’è il forte richiamo della Premier League, con club di spicco come il Manchester City e il Chelsea che monitorano da vicino gli sviluppi. Il portiere ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Parigi e di voler continuare il suo percorso con il club, ma il calcio, si sa, è fatto anche di opportunità e strategie. Se il PSG non dovesse muoversi in tempi brevi per blindarlo, la corsa a Donnarumma potrebbe accendersi rapidamente, con diverse big europee pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno dei migliori numeri uno in circolazione.

Effetto domino, Maignan libera Donnarumma: Di Gregorio al City

La situazione contrattuale di Donnarumma giocherà un ruolo cruciale nel mercato del prossimo luglio: il suo accordo con il PSG scade nel 2026, ma al momento non risultano avviate trattative per il rinnovo. Una condizione che, se dovesse protrarsi nei prossimi mesi, potrebbe spingere il club parigino a valutare offerte importanti nella prossima sessione di mercato, piuttosto che rischiare di perderlo a cifre ridotte o addirittura a parametro zero più avanti. Chi è che non vorrebbe Donnarumma tra i propri pali? Sarà difficile capire chi la spunterà finché non avrà luogo la prima mossa di mercato e la chiave per sbloccare tutto potrebbe essere Mike Maignan.

Il Milan vuole avviare una rivoluzione privandosi di qualche pezzo grosso della rosa e il portiere francese è molto ben visto proprio dal PSG. Inutile dire che Donnarumma non potrebbe convivere con un altro numero uno, così i francesi potrebbero sedersi al tavolo proprio con la Juventus per un’eventuale trattativa. Visto l’interesse del City per Di Gregorio, i bianconeri avrebbero a disposizione una somma tale che, seppur non astronomica, permetterebbe alla Cortinassa di reinvestire sull’attuale portiere del PSG. Lo scoglio da superare per la Juve non risiederebbe nella volontà del PSG, né tantomeno in quella di Donnarumma di trasferirsi a Torino, bensì nell’ingaggio astronomico che l’entourage dell’ex Milan non sembra disposto a ritoccare più di tanto. Attualmente il portiere della Nazionale percepisce quasi 12 milioni di euro annui, cifra che la Juventus non è disposta a spendere.