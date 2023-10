Milano-Cortina, Cirio: “Ipotesi di Cesana è difficile, ne ho parlato con Abodi”

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito della pista da bob per i Giochi del 2026 Milano-Cortina, di cui ha parlato telefonicamente con il ministro dello sport, Andrea Abodi.“L’ipotesi di utilizzare l’impianto di Cesana in Piemonte rimane sul tavolo, seppure con molte difficoltà legate al fatto che si tratta di un’opera ferma da anni per la quale sono necessari aggiornamenti di carattere tecnico ed economico su cui abbiamo ribadito la disponibilità al confronto da parte di Regione, Comune e Fondazione XX Marzo”.

Poi ha proseguito: “Mi ha comunicato che, al momento, nessuna decisione in merito all’impianto di Cortina è ancora stata assunta dal governo italiano, ma mi ha anche chiarito che non ci sono e non ci saranno risorse aggiuntive da poter mettere in campo: pertanto ogni ipotesi che necessiti di ulteriori risorse, rispetto a quelle previste, non è percorribile. Siamo infatti certi che una scelta che vedesse spostare all’estero anche solo una gara sarebbe una sconfitta per l’intero Paese”. Sull’ipotesi di Cesana ha ammesso: “Sappiamo che è un obiettivo molto difficile, ma abbiamo il dovere di provarci fino in fondo per cercare di rimediare al gravissimo errore che abbiamo ereditato da chi ha governato prima di noi: è sempre bene infatti ricordare che il Movimento 5 stelle alla guida della Città di Torino decise di rifiutare le Olimpiadi, senza che l’allora governo regionale a guida centrosinistra facesse nulla per impedire questa volontà scellerata di cui oggi paghiamo le gravissime conseguenze”.