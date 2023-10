Scommesse, possibile interrogatorio Tonali e Zaniolo: contatti tra procura di Torino e avvocati

Indagati per il loro presunto coinvolgimento nell’inchiesta scommesse, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo potrebbero dover comparire davanti alla procura di Torino. I pm e gli avvocati difensori dei due calciatori – accusati di aver scommesso su piattaforme non autorizzate, si trovano attualmente in Inghilterra – sono infatti in contatto per organizzare un possibile interrogatorio. Gli inquirenti effettueranno inoltre verifiche su eventuali profili di frode sportiva e procederanno all’analisi del materiale presente nei cellulari dei due. Al momento, il procedimento resta aperto per ‘esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa’.