Real Madrid, Camavinga ammette: “Non mi piace giocare terzino, ma la squadra è più importante”

Eduardo Camavinga, calciatore del Real Madrid, ha parlato dal ritiro della Nazionale francese, commentando il suo impiego da terzino: “Non ho mai nascosto che non mi piace giocare in questa posizione e l’ho anche detto ad Ancelotti. Tuttavia la squadra è la cosa più importante, pertanto se ce ne dovesse essere ancora bisogno sarei pronto a fare il terzino. Non sempre si ottiene ciò che si vuole, dunque è fondamentale bilanciare il tutto. Io penso innanzitutto al bene della società, perciò sono pronto a dare il massimo“.