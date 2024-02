Milano-Cortina 2026, Sala: “Falso dire che le Olimpiadi non sono sostenibili”

“E’ falso che le Olimpiadi non sono sostenibili, il palazzo del ghiaccio a Santa Giulia era nei piani da 20 anni e poi la decisione di realizzare le gare in determinati luoghi deriva dal volere minimizzare l’impatto economico”. A parlare è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato dal Corriere.it, rispondendo alle critiche sull’insostenibilità finanziaria e ambientale dei giochi di Milano-Cortina del 2026. “Non è vero che sono un disastro ambientale – ha proseguito Sala -. Il bob a Cortina non è magari la soluzione ideale ma l’alternativa era portare la gara all’estero e potrei fare l’elenco dei ministri di questo governo che in nome dell’italianità hanno detto no, che dobbiamo fare? Quello magari può essere un problema ma rispetto ad una opportunità significativa”.